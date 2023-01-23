『リモア ゴールドアルミニウム製 キャリーケース【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 15時 47分に出品され03月12日 15時 47分に終了予定です。即決価格は54,000円に設定されています。現在416件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【耐久性のある素材】

このキャリーケースはアルミニウム製で、軽量ながらも非常に頑丈です。旅行中の衝撃や摩耗に強く、長期間の使用に適しています。



数年前に購入しました。

一度しか使っておりませんが、ヨーロッパに行った際、少し凹み、傷がつきました。

この大きさだと預け入れになるのでしょうがないのですが、それも配慮した価格としております。



【スムーズな移動】

4つのホイールが搭載されており、360度回転可能です。これにより、狭い場所でもスムーズに移動でき、快適な旅行をサポートします。



【スタイリッシュなデザイン】

ゴールドのストライプデザインは、シンプルでありながらも洗練された印象を与えます。ビジネスシーンやカジュアルな旅行に最適です。



- 色: ゴールド

- 素材: アルミニウム

- ホイール数: 4

- サイズ: 大型

- デザイン: ストライプ

- 状態: 使用感あり

- 持ち手: 伸縮式



ご覧いただきありがとうございます。



キャリーケースサイズ···L(7泊〜)



特徴···ハードケース



カラー···ゴールド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: リモワ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ リモア ゴールドアルミニウム製

キャリーケース