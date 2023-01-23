『カナダグース CANADA GOOSE メイトランドパーカー シルバーバーチ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 10時 18分に出品され04月12日 10時 18分に終了予定です。即決価格は46,200円に設定されています。現在557件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◾️商品

カナダグース CANADA GOOSE

MENS Maitland Parka Black Label

メイトランドパーカー ブラックレーベル

4550MB



◾️カラー

シルバーバーチ



◾️サイズ

M



◾️状態

新品未使用、タグ付き

自宅保管となりますので古着等にご理解頂ける方に限らせていただきます。



◾️購入元

ブランドオークション





◾️商品説明

人気モデルのメイトランドのブラックレーベルバージョン。

シティユースに適したミリタリースタイルのデザインです。

後ろの裾が長く前はウエストレングスのため、自転車やバイクに乗るのにも適しているモダンなスタイルです。



フロントについた4つのおおきなフラップポケットが特徴的なデザイン。



サイズ感は、「レギュラーフィット」ながらも着丈も短く全体的にスリムでコンパクトなフィットのため「フュージョンフィット」に近い着心地。

首元にリブが付属し、フードを外せばスタンドカラーと印象を変えられる仕様になってます。



「ブラックディスク」バージョンで生産数が少なく、希少価値の高いハイエンドなエクスクルーシブラインです。





※素人検品ですので見落としある場合ご了承下さい。

※軽く圧縮しますので梱包の際に生じる折りじわ等はご容赦ください。

※プロフィールをご覧になってからのご購入お願いいたします！！





#★Good Island shop★商品一覧 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ カナダグース

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シルバーバーチ