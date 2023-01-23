『【早い者勝ち】OVY セットアップ Heavy Weight Sweat【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 02時 04分に出品され03月05日 02時 04分に終了予定です。即決価格は19,278円に設定されています。現在962件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 OVYのヘビーウエイトスウェットのセットアップです。

シルエットも完璧でこんなにオシャレに着れるスウェットは中々ないと思います。

上下共に1度着用し1度洗濯していますが汚れや傷、使用感等なく美品になります。

OVYの袋とポストカード、ステッカーを付属します。

写真6枚目参照。



当方178センチ70キロでLサイズをモデルの大藤さんの様な着用感でした。

もちろん定価以下の販売になりますのでこの機会によろしくお願い致します。



以下メーカー詳細



Heavy Weight Wide Pullover Sweat

[comments]

しっかりとした度詰のスウェット素材を使用したクルーネックプルオーバー。ヘヴィーウエイトでありがならさらっとした質感で高級感のあるコットン。これまでOVYではなかったワイドなシルエットでセットアップでもセパレートでもどちらでも楽しめるアイテムとなっております。



Heavy Weight Wide Sweat Pants

[comments]

しっかりとした度詰のスウェット素材を使用したプルオーバーフーディー。ヘヴィーウエイトでありがならさらっとした質感で高級感のあるコットン。これまでOVYではなかったワイドなシルエットでセットアップでもセパレートでもどちらでも楽しめるアイテムとなっております。またウエストと裾口にコードアジャスターを設けサイズや着こなしを調整いただけます。



モデル着用：Lサイズ (178cm)



MADE IN JAPAN



[material]



Cotton 100%



[color]



black



[size]



L



[size spec]



【Pullover Sweat】



-L-

着丈 70cm

肩巾 65cm

身巾 64cm

裾巾 44cm

袖丈 59cm

袖巾 30cm



【Sweat Pants】



-L-

ウエスト 73-110cm

ヒップ 116cm

股上 30.5cm

股下 75cm

ワタリ 36cm

裾巾 22cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ロンハーマン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【早い者勝ち】OVY

セットアップ Heavy

Weight

Sweat