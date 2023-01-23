『✨人気 廃盤✨ ロエベ トートバッグ ヘリテージ レザー 肩掛け◎ ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 12時 18分に出品され03月05日 12時 18分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在943件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 只今期間限定の希望額セール中ですので、

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鑑定済みの為、確実に正規品でございます。

匿名で即日発送させて頂きますので、

ご安心してご購入くださいませ♪





◆商品詳細◆

LOEWE ハンドバッグ ビジネスバッグ 仕事カバン

鞄 クラウン ロゴ 型押し エンボス 本革

メンズ レディース ユニセックス 男女兼用

正規 シリアル 鑑定済



サイズ

たて26cm

よこ29cm

マチ12cm

ハンドル高さ20cm



備品：

※記載のない備品に関しましては撮影用ですので付属いたしません。



◆状態◆



まだまだお使いいただけます。

正規品となりますので、ご安心してご入札ください。

お客様により良い商品を届けるため塗装補修を行なっております。



その他状態等は画像にてご確認ください。



◆購入元◆



ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品



全て鑑定済み商品です。





【注意事項】

扱う商品は《中古品》、新品・未使用品であっても《一度人の手に渡ったお品物》でございます。 ダメージ等は画像や説明文などで出来る限りお伝えはしておりますが、特性上全ての商品状態をお伝えすることは不可能であることご理解くださいませ。 ※商品によってはより良いものを届けるため、補修しているものがございますのでご了承ください。 ご利用のモニター、撮影環境により写真の見え方、お色が違って見えることがあります。 付属品は特別記載のない場合付属致しません。

※プロフィール必読ください。



18871-180 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロエベ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ✨人気

廃盤✨

ロエベ

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肩掛け◎

ブラック