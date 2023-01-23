『ルイヴィトン オンザゴーPM アンプラント ブラック 美品【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 08時 09分に出品され03月21日 08時 09分に終了予定です。即決価格は107,640円に設定されています。現在906件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ルイヴィトンオンザゴーPMのブラックになります。



定価503,800



2024年6月3日にルイヴィトン神戸店にて購入しました。

購入してまだ3ヶ月程度で、旅行の際2日ほど使用しただけとなりますので状態はとても綺麗です。



保存袋・箱は無しとなってます。



※ １００%の本物ですので、差し替え防止の為に、返品、キャンセルはご遠慮ください。

ご心配な場合は、鑑定に出してください。

ルイヴィトン神戸店でも確認できます。



ルイヴィトン神戸店で対応してくださった方のお名前、メールアドレス等もございますので気になることがあればお問い合わせください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

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バッグ タグ ルイヴィトン オンザゴーPM

アンプラント

ブラック 美品