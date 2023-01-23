『【美品】フルラ パイパー ショルダーバッグ レザー ブラック 2way ロゴ金具【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 02時 36分に出品され04月29日 02時 36分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在857件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●アイテム

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この商品は、某有名リサイクルショップにて購入したものです。



●カラー

ブラック 黒



●サイズ

縦 24 ㎝

横 28 ㎝

マチ 14 ㎝

持ち手 28 ㎝

ショルダーストラップ 100 ㎝



素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。



●素材

レザー 本革



●付属

ショルダーストラップ

カデナ



●状態

若干コバにヒビが見られますが、ほかは特に目立った傷や汚れもなく、これからも長くお使い頂けるお品です。



状態については主観の部分もございますので、画像にてご確認をよろしくお願いいたします。





◆配送方法について

梱包の都合上、らくらく⇔ゆうゆうに変更させて頂く場合がありますので、ご理解のほど、よろしくお願い致します。



◆梱包について

プチプチにくるんで、簡易包装で配送致します。



◆保管について

自宅での素人保管になっておりますので、神経質な方のご購入はお控えください。



製品番号 10066-925-23 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フルラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】フルラ パイパー ショルダーバッグ レザー ブラック 2way ロゴ金具