『《最高品質/日本製18金》喜平ネックレスチェーン/40cm/K18【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 23時 54分に出品され03月13日 23時 54分に終了予定です。即決価格は12,285円に設定されています。現在279件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>アクセサリー
|商品の状態:
|新品、未使用
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Christian Dior クリスチャンディオール JADOREブレスレット
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kkkk様専用 Tiffany & co. ティファニー 8号 スクエア
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落札価格12285円
279 入札履歴
終了
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