『高儀(Takagi) EARTH MAN 電動耕うん機 GCV-1050A【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 17時 13分に出品され03月12日 17時 13分に終了予定です。即決価格は9,945円に設定されています。現在220件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 早い者勝ち♡

即購入可能○



大人気の家庭用耕運機♡







ブランド 髙儀(Takagi)

商品寸法 (長さx幅x高さ) 39.5 x 38.5 x 132 cm

電源 電源コード式

商品の重量 10.8 キログラム

動作モード 電動

製造国:中国

エンジン始動の手間いらず

エンジンタイプよりも「静か」だから住宅地にもおすすめ

ハイパワー1050Wモーター搭載

電圧:AC100V、周波数:50/60Hz、電流:11A、定格消費電力:1050W





写真にある本体のみの販売です！

付属品は説明書のみです！





動作確認済み○



中古品のため、生活キズ、生活汚れがございますので、予めご了承ください。

※神経質な方はご購入をご遠慮下さい。





※発送の際は購入した時と同じく分解しての梱包となります。

組み立て方は説明書に記載しておりますので

その通りに組み立てお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: フラワー・ガーデニング>>>園芸用品>>>その他 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: タカギ