『ARCTERYX GORE-TEX BETA AR Jacket Lサイズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 21時 30分に出品され03月21日 21時 30分に終了予定です。即決価格は33,033円に設定されています。現在294件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 三好良, 菅田将暉着用モデル

Arcteryx Beta AR Jacket ベータ AR ジャケット



Size L(メンズL)



着丈：約73cm

身幅 : 約65cm

裄丈：約95cm



カラー：Black (BLK)



===



拘りの機能性

■デザイン

コンパクトで透湿性が高く、耐久性の高い防水性能を備えた〈ARC’TERYX（アークテリクス）〉の「BETA AR JACKET」。さまざまなアルパインコンディションやアクティビティに対応し、幅広く性能を発揮できるように作られた一着です。



■ディテール

透湿性とプロテクション性を備えています。ゴア社と共同開発した次世代の「GORE-TEX（R）PRO」を採用。新しいMost Ruggedテクノロジーが、高次元の耐久性を提供します。ヘルメット対応のドロップフード（TM）に内襟を取り入れてプロテクションを高め、RECCO（R）リフレクターも採用しています。



■メーカー番号

30932





アトム アルファ ジャケット ゴアテックス プロパタゴニア アウトドア ビームス zeta theta atom 22 beams zip フリース sl lt ar SV leaf リーフ スコーミッシュ プロトン アロー マカ ゼータ ガンマ



素材···ナイロン



カラー···ブラック



フード···フードあり（取外し不可） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ARCTERYX

GORE-TEX



BETA

AR

Jacket

Lサイズ