『00s avirex サファリジャケット ミリタリー ハンティング【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 13時 08分に出品され03月25日 13時 08分に終了予定です。即決価格は10,387円に設定されています。現在194件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 アヴィレックスのサファリジャケット

ゆったり着られる良いサイズ感です。

ギミックの効いた非常に洒落たやつ。なかなか出てこない1着です。

TシャツやロンTの上からサラッと羽織るとGOOD

サイズ感も良く状態も良好です。



(単位cm)

肩幅/身幅/着丈/袖丈

44/53/73/65





〈状態〉



目立った傷や汚れなどはありません。古着に慣れてる方なら問題ない状態です。



※ USEDや古着の特性をご理解頂けない方、完璧な状態を求める神経質な方は、購入はご遠慮ください。









カラー···カーキ



アビレックス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アヴィレックス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 00s

avirex

サファリジャケット

ミリタリー

ハンティング