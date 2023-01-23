『Victoria Beckham ボストンバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 01時 13分に出品され03月20日 01時 13分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在153件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【 Victoria Beckham 】

ボストンバッグ



---商品状態---

中古です

スレ傷あり

型崩れあり

付属品なし

素材はバッファローレザー

カラーは黒色です

10年前にリステアにて25万円くらいで購入しました

レザーが乾燥ぎみです つや出し等お手入れをしてあげてください





他Victoria Beckham出品中です



ビクトリアベッカム

ビクトリア ベッカム

ヴィクトリアベッカム

ヴィクトリア ベッカム

VictoriaBeckham

Victoria Beckha 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ヴィクトリアベッカム

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Victoria

Beckham

ボストンバッグ