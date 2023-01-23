『POMME damour ビジュー キルティング バニティバッグ ホワイト【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月15日 10時 15分に出品され04月15日 10時 15分に終了予定です。即決価格は9,321円に設定されています。現在898件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Pd bijou quilting vanity bag ホワイト



新品未開封

元の梱包のまま保管しています



即購入可

値下げ不可



2024年10月に購入しましたが不要になったため出品します。



梱包：水濡れ防止(元々の袋)＋紙袋

お店から送られた時と同じ梱包です





ショルダーバッグ バニティバッグ バニティ バッグ ショルダー 白 キルティング 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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