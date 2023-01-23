『Umbro×Freaks storeナイロンジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 20時 33分に出品され03月30日 20時 33分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在499件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価￥17600

UMBRO × FREAKS STORE LIMITED MODEL. UMBROとタッグを組んで仕上げた、FREAKS STORE限定販売のスペシャルモデル2024 Fall & Winter item秋カラーで仕上げた別注ナイロンジャケット●今年100周年を迎えるUMBROと組んだスペシャルモデル●ロゴ刺繍とエンブレムをあしらった、カラー切替デザインが特徴的なナイロンジャケット●ネック後ろのロゴ刺繍と、ジップを開けると見えるネック内側のオリジナルテープがさりげないポイント●今季は落ち着いたムードでスタイリング出来る、秋冬らしいカラーがポイント●メンズライクなオーバーシルエットながら丈感は長すぎ女性にちょうどいいサイズ感に仕上げています==========おすすめコーディネートトラックパンツやスウェットパンツを合わせてメンズライクなスタイルはもちろん、ラメやシアーなどフェミニンなアイテムとの組み合わせも今季注目のスタイル。また、ハンサムなスラックスやタイトシルエットのスカートにさらっと合わせて大人っぽいスタイルも◎着心地も軽やかで秋のライトアウターにぴったりな一着です。※メーカー品番：UM24FWFR-BZ08





専用希望の方は一言コメント欲しいです。



- ブランド: Umbro

- 色: ネイビー

- 素材: ナイロン

- デザイン: フルジップ、長袖

- ロゴ: Umbroロゴ（胸部） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: アンブロ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Umbro×Freaks

storeナイロンジャケット