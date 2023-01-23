『SP古着 総柄ニット 派手柄 ウール ヴィンテージセーター M カラフル 黒【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 21時 13分に出品され03月19日 21時 13分に終了予定です。即決価格は8,252円に設定されています。現在665件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●商品詳細●



SP古着

総柄ニット 派手柄 ウール

ヴィンテージセーター M カラフル 黒



メンズ、レディース、ユニセックスでと着用していただけます





他の人と被らない あなただけの ニット セーター をお探しの方へ







●状態



多少の使用感はありますが良好な古着です



●カラー



黒 ブラック



●素材



ウール１００％



●実寸(cm)

肩幅 ５８

身幅 ６０

着丈 ６５

袖丈 ５８

※素人採寸ですので多少の誤差はお許しください。



※取扱商品は古着になります※

記載しきれない薄いシミ・微細な汚れやダメージがある場合がございます

自宅保管の個人着用の古着であるということをご理解頂いた上、ご検討をお願い致します。





●ペットは飼っておりません

●喫煙者はいません

●購入後、再販していただいてもOKです



管理番号 D-5 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ SP古着 総柄ニット 派手柄 ウール ヴィンテージセーター M

カラフル 黒