『CHANEL ショルダーバッグ 黒 キルティング【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 01時 06分に出品され03月30日 01時 06分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在431件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 並行輸入品のため、もともと個体差のある商品になります。

完璧を求める方はご遠慮くださいませ

トラブル防止の為、並行輸入品についてご理解頂けない方、

国内正規品にこだわる方、完璧な状態を求めている方、

神経質な方、少しでも不安な方はご購入をお控えください。

国内での修理は対象外となります。



【デザイン】

キルティングのテクスチャーとCCロゴが特徴的で、シンプルながらも洗練された印象を与えます。



- ブランド: CHANEL

- 色: 黒

- 素材: レザー

- デザイン: キルティング

- ストラップの長さ: 調節不可

- ロゴ: CCロゴ

- タイプ: ショルダーバッグ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ CHANEL

ショルダーバッグ

黒

キルティング