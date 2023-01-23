『ダイダイパーカー 古着 オリジナル 海外 フードスウェット Lサイズ コットン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 11時 29分に出品され05月10日 11時 29分に終了予定です。即決価格は7,316円に設定されています。現在308件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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フォロー割引：２００円



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★商品説明

ダイダイパーカー 古着 中古品 フード付き スウェット

１点物 ノーブランド カンガルーポケット



サイズ：Lサイズですが、下記寸法をご参照の上ご検討願います。

素材：コットン８０％、ポリエステル２０％（写真参照）



肩幅：約５３センチ～５７センチ

胸幅：約５５センチ

着丈：６５センチ

袖丈：６１センチ

✧（寸法は平置きで計測致しております。計測の仕方によっては異なる場合がございます。素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください）



色：ダイダイ加工のブラック、グレー系

※撮影時の光の環境や、写り具合によって、実際の色と多少異なる場合もございます。



◆発送に関して

基本ゆうパケットポストにて発送させて頂きます

★洗濯済み



◆梱包に関して

ビニール袋に入れ、発送用の袋にて

中身が分からない状態での発送になります

たたみジワはご容赦ください



◆古着、中古品にご理解ある方のみ、ご検討頂けますようお願い致します。細かい色褪せ、キズ、毛玉など気にされない方でご検討願います



◆質問があれば気軽にコメントして下さい

目立つ汚れ、ダメージは見当たらず、日常的に古着を着用されている方であれば問題なく着用して頂けます



２４時間以内配送可能 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ダイダイパーカー 古着 オリジナル 海外 フードスウェット Lサイズ コットン