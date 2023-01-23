『70s adidasトラックジャケット ハイネック トレフォイル 刺繍 デサント【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 07時 51分に出品され03月25日 07時 51分に終了予定です。即決価格は19,500円に設定されています。現在57件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ぜひご覧下さい。



✅商品説明

80 sadidasトラックジャケット ハイネック トレフォイル 刺繍 レトロです。

胸元のトレフォイル刺繍ロゴ、ハイネック、3ストライプがポイントです！

人気のレトロデザインで、短丈、ボックスシルエットとなってます！

ワイドデニムやスラックス等のボトムとも相性バツグンです！

アメカジ、ストリート、スケート、ワーク、ミリタリー、ヴィンテージ、古着好きな方におすすめです！



✅サイズ

表記：4号※メンズM相当

実寸：

身幅...55cm

着丈...63cm

裄丈(肩幅+袖丈) …78cm※ラグラン



※ 素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。



✅商品の状態

B※各部汚れ、引きつりあり。

A：使用感がほとんどなく、汚れやシミもなし

B：多少使用感はあるが、汚れやシミも比較的少ない

C：使用感があり、汚れやシミが目立つ

D：使用感があり、大きな汚れや破れあり



⚠️used商品のため、着用に支障のないダメージや汚れなどにご理解頂けないお客様はご購入をお控えください。

多少のほつれ・小キズ・スレ・汚れ・焼け等見落としてしまう場合があります。

⚠️照明やディスプレイの関係上、色合い等が異なる場合があります。気になる点がありましたら、購入前にコメント下さい。



✅色

ブルー





✅発送について

らくらくメルカリ便⇄ゆうゆうメルカリ便(匿名配送)

連絡無しで変更する場合がございますが、ご了承のほどよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: オールドアディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 70s

adidasトラックジャケット

ハイネック

トレフォイル

刺繍

デサント