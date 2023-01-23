『【美品】GUCCI ショルダーバッグ 黒 ナイロン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 14時 52分に出品され03月03日 14時 52分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在753件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 百貨店の正規店で購入

間違いなく本物です

使用頻度数回

付属品なし

写真のものが全てです



【スタイリッシュなデザイン】

このGUCCIのショルダーバッグは、シンプルで洗練された黒のナイロン素材を使用しており、どんなスタイルにも合わせやすいです。



【機能的なポケット】

フロントにはバックル付きのポケットが2つあり、収納力も抜群。必要なアイテムをすぐに取り出せる便利なデザインです。



【ブランドの信頼性】

GUCCIは高品質な素材と洗練されたデザインで知られるブランドです。このバッグはそのブランドのアイデンティティを体現しています。



- 色: 黒

- 素材: ナイロン

- ブランド: GUCCI

- デザイン特徴: バックル付きポケット

- スタイル: ショルダーバッグ



ご覧いただきありがとうございます。



カラー...ブラック



素材...ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【美品】GUCCI

ショルダーバッグ

黒

ナイロン