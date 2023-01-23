『【希少】チュウカタベタイ Tiger line cardigan【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 23時 31分に出品され04月27日 23時 31分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在829件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 チュウカタベタイTiger line cardiganタイガーラインカーディガン



一度のみ着用、目立った傷や汚れはありません。



完売品 入手困難



大人っぽい雰囲気が魅力の新作ラインカーディガン！

両胸の和柄虎刺繍に惹かれる肉厚でボリューム感あるアウターです。



万能な黒ベースで肩から袖にかけてアクセントになる白ラインが施されています。

両胸には豪華虎柄全刺繍デザイン。



ドロップショルダーで、全体的にゆったりしたシルエットとインナーを着ても着崩れしないカーディガン。

袖・裾のリブにより少し丸みのあるバルーンシルエットになるのが特徴的です。



SIZE :【L】 着丈70cm 肩幅57cm

身幅58cm

袖丈77cm





#チュウカタベタイ

#カーディガン

#アウター

#刺繍

#虎



※返品交換できません。ご了承ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【希少】チュウカタベタイ

Tiger

line

cardigan