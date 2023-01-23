『スピングル SP-110 モノクローム スニーカー メンズ レディース 24.5【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 09時 31分に出品され03月12日 09時 31分に終了予定です。即決価格は11,733円に設定されています。現在690件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 新品未使用です。

使おうか悩んで使ってないので出品します。

参考価格 22000円



メイン素材 レザー

材質 カンガルーレザー サッカーのスパイクにも使用されるほど柔らかく、軽く、丈夫なレザーを用いています。スピングルの定番商品です。

生産国 日本 広島県

国産 ハンドメイド 職人が広島県府中市の自社工場で1足ずつ手作りしています。

サイズ展開 24.5cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 24.5cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ スピングル

SP-110

モノクローム

スニーカー

メンズ

レディース

24.5