『90s dickies 裏サーマル ジップアップパーカー ゆるだぼ ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月02日 10時 20分に出品され05月02日 10時 20分に終了予定です。即決価格は8,502円に設定されています。現在187件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◼️商品名◼️



90s dickies 裏サーマル ジップアップパーカー ゆるだぼ



◼️カラー◼️



ブラック



◼️サイズ◼️



LかXLくらいのサイズ感になります

着丈71

身幅63

ゆき丈78



◼️状態◼️



目立った傷や汚れはありません。チャックの1番下の部分が少し切れておりチャックを閉めるのが難しいですが開け閉めに問題はありません。



◼️備考◼️



中古品ということをご理解ください。



何かあれば気軽にお尋ねください。



詳しくはプロフィールを見てください。





カラー···ブラック



タイプ···ジップアップ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ディッキーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 90s

dickies

裏サーマル ジップアップパーカー ゆるだぼ ブラック