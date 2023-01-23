『新品！Think Bee! ノクターンローズバッグ サブバッグ付【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 07時 11分に出品され03月11日 07時 11分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在843件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



サイズ

縦（本体真ん中）約20cm

横（マチなし） 約30cm

マチ 約11cm

持ち手 約34cm



刺繍がステキで沢山入りそうですが軽いです。

内ポケットが両側に付いていて片側はファスナー付、もう片側は2つに仕切られていてスマホが入ります。



新品、未使用です。







カラー...ピンク, ブルー

素材...キャンバス/コットン



特徴...マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シンクビー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品！Think

Bee!

ノクターンローズバッグ サブバッグ付