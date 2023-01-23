『graphpaper Broad L/S Oversized SHIRTS【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 05時 06分に出品され03月21日 05時 06分に終了予定です。即決価格は10,985円に設定されています。現在30件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブルー

柄···無地

カラーデザイン···レギュラーカラー

素材···綿



【商品寸法】

前身頃:81.5

後身幅:85

肩幅:60

身幅:67

袖丈:57

首周り:41



【着用頻度】

こちらで1年前に一回着用で購入いたしました。

洗濯回数は10回以上ですが、全て洗濯ネットに入れておりました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: グラフペーパー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ graphpaper

Broad

L/S

Oversized

SHIRTS