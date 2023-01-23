『玄人志向 電源 KRPW-BKシリーズ 80PLUS Bronze 450W ATX電源 KRPW-BK450W/85+【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 23時 55分に出品され03月26日 23時 55分に終了予定です。即決価格は7,525円に設定されています。現在790件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
玄人志向 電源 KRPW-BKシリーズ 80PLUS Bronze 450W ATX電源 KRPW-BK450W/85+
【商品説明】
・+12V重視の合計37.5A シングルレーン出力
・ATX12V Ver.2.4準拠/最小負荷電流0A設計
・すっきり配線プラグイン仕様
・奥行14cmでコンパクト/12cm静音ファン搭載
・電源容量:450W
【サイズ】
高さ : 16.00 cm
横幅 : 16.60 cm
奥行 : 19.20 cm
重量 : 2.16 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7525円
790 入札履歴
終了
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