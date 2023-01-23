『レザージャケット 革ジャン 本革 ブルゾン ブラック 黒 一点物 古着 Mサイズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 06時 08分に出品され03月14日 06時 08分に終了予定です。即決価格は7,394円に設定されています。現在461件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●カラー：写真の一枚目を参考に確認お願いします。





●サイズ：Mサイズ

・商品によっては実寸サイズを基に表記サイズとは違うサイズを記載させて頂いております。

※男性、女性でも着用可能な商品を扱っておりますので、全てメンズで記載しております。

#実寸サイズは画像2枚目の採寸表を参考に確認お願いします。

※平置き実寸。多少の誤差はご了承下さい。





●状態 : 古着

品質タグがありませんが、レザーだと思われます。

古着で左肩によごれ、スレ等ありますが、ヴィンテージ感を味わえる程度です。

最後2枚の画像を参考にご確認お願いします

目立った傷汚れはありません。

人間の目で検品しておりますので、細かい見落とし等、ある場合がございます。

#当店の商品は古着がメインになりますので、毛玉や使用感などがある場合がございます。

古着にご理解の上ご購入よろしくお願い致します。





●発送、梱包

匿名配送、簡易梱包です。

梱包上の都合で、発送方法を変更する場合がございます。





●返品

写真と明らかに違う商品が届いた場合、状態があきらかに画像や記載と違う場合はこちらの送料負担でキャンセル、返金処理してますのでご安心ください。





●注意事項

自宅保管で、喫煙者はいませんが、ペットを飼っています。

毛に敏感な方は購入はお気をつけ下さい。

※ユニセックスで着用可能な商品を扱っておりますので、ボタンの位置に関係無くレディース商品もメンズで出品しております※





☆メイン商品☆

・柄シャツ 季節商品

・厳選した一点物の商品

・ユニセックス

・ヴィンテージ ビンテージ 昭和レトロ

・70S、80S、90S、00S、Y2K





B1539 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ レザージャケット 革ジャン 本革 ブルゾン ブラック 黒 一点物 古着 Mサイズ