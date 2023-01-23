『PRIMAVERA プリマベーラ パイソン ターンロック トートバッグ 金具【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 07時 11分に出品され03月11日 07時 11分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在0件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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～✿ブランド✿～



PRIMAVERA TOKYO

プリマベーラ



～✿アイテム✿～



ハンドバッグ トートバッグ

本ヘビ革 パイソンレザー

A4対応 ターンロック 金具



～✿サイズ✿～



タテ：約28cm

ヨコ（上部）：約34cm

ヨコ（下部）：約39cm

マチ：約10cm

ハンドル高さ：約12cm



※素人平置き採寸



～✿素材✿～



パイソンレザー



～✿カラー✿～



ブラウン BROWN 茶



～✿その他✿～



特に目立つ汚れ等ありません。

あくまで中古品ですので細かな傷、汚れなどがある場合があります。

ご了承頂ける方のみご購入下さい。



Y3829.233 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: プリマベーラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ PRIMAVERA

プリマベーラ

パイソン

ターンロック

トートバッグ

金具