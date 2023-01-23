『ボッテガヴェネタ イントレチャート ショルダーバッグ レザー ヴィンテージ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 03時 36分に出品され04月12日 03時 36分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在970件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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○アイテム

ボッテガヴェネタ BOTTEGA VENETA

ショルダーバッグ 肩掛け 斜めかけ

フラップ ショルダー ヴィンテージ ビンテージ

編み込み イントレチャート メンズ レディース

ユニセックス



○カラー

アイボリー



○素材

レザー



○サイズ

タテcm

ヨコcm

マチcm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○付属品

なし



○状態

→中古なので、使用感がございますが、その他特に目立つような傷や汚れ等無く、比較的綺麗な状態です。

まだまだご使用頂けると思います^_^



※ 状態に関しましては、あくまでも個人の主観です。写真でよくご確認よろしくお願いします。購入後、気持ちよくお使いいただけるように、クリーニングまたは補修をおこなっています。

中古品にご理解頂ける方のみご購入下さいますようお願い致します。



○購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ボッテガヴェネタ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ボッテガヴェネタ

イントレチャート

ショルダーバッグ

レザー

ヴィンテージ