『JOURNAL STANDARD luexギャバ プリーツスカート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 22時 55分に出品され03月10日 22時 55分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在378件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 何年か前に購入。購入時に2～3回着用しその後保管。

いつか着るかと取っておきましたが、なかなか着る機会が無くずっと保管してました。

￥23100で購入。



ウエスト…74㎝

丈…81㎝



シルエット...プリーツ

カラー...ブラック

柄・デザイン...無地



自宅保管の為、神経質な方は購入をお控え下さい。



柄...無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>スカート 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ジャーナルスタンダードラックス

カテゴリ ファッション

レディース

スカート タグ JOURNAL

STANDARD

luexギャバ

プリーツスカート