『ノーリーズ別注 TAION タイオン ボアフード リバーシブルダウンコート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 08時 05分に出品され03月24日 08時 05分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在600件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ノーリーズ別注 タイオン

ボア ダウン

リバーシブルロングコート



2年前購入し、週に数回着用

毎年クリーニングに出しているのでダウンの状態は良いと思います。クリーニング後、今年度の着用はありません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ノーリーズ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ノーリーズ別注 TAION

タイオン ボアフード リバーシブルダウンコート