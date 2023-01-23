『Asics Gel-Kayano 14 Cream/Denim Blue【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 14時 28分に出品され03月29日 14時 28分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在538件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Asics Gel-Kayano 14 "Cream/Denim Blue"

アシックス ゲルカヤノ14 "クリーム/デニムブルー"



サイズ:29.5cm



asics 直営店にて購入の国内正規品



箱など付属品すべてお付けします！



スニーカー コラボ 青



モデル名···Gel-Kayano14



メインカラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 29.5cm ブランド: アシックス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Asics

Gel-Kayano

14

Cream/Denim

Blue