『新品☆【正規品】PXG ハイブリッド キャディーバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 17時 52分に出品され03月31日 17時 52分に終了予定です。即決価格は12,523円に設定されています。現在834件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>ゴルフ>>>ゴルフバッグ・キャディバッグ
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|ピーエックスジー／パーソンズエクストリームゴルフ
pxgキャディバッグ
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落札価格12523円
834 入札履歴
終了
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