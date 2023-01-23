『新品☆【正規品】PXG ハイブリッド キャディーバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 17時 52分に出品され03月31日 17時 52分に終了予定です。即決価格は12,523円に設定されています。現在834件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品☆PXG ハイブリッド キャディーバッグです。





色：ブラック

口枠は6分割

全部で12ポケット

カートストラップを通す部分あり

外付けのマグネット式パターアタッチメント

カーボンファイバー製のスタンド

外側にグローブ収納

カスタマイズ可能なボールポケット

4点式シングルキャリーストラップ（ワンタッチ着脱式）

背中部分にはパッド入り

裏地にマイクロファイバーを使用した貴重品用ポケット（コンビネーションロック付き）

外側に傘収納

スナップオン式レインフード

断熱仕様のウォーターボトルポケット

光沢のある立体ロゴ

高さ36インチ x 幅10.5インチ x 奥行15インチ

重さ：7.5ポンド （キャリーストラップを含む）



定価 55,000円のお品物です。





ノークレーム・ノーリターンにてお願いいたします。



以下の文章は必ずお読みになりご了承の上御購入下さい。



１．御購入後のキャンセルは受付いたしませんので慎重に御購入下さい。

２．値段交渉には対応致しておりません。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>ゴルフバッグ・キャディバッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ピーエックスジー／パーソンズエクストリームゴルフ