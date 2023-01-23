『ラコステ 正規品 ブルゾン スイングトップ チェック柄 ブラウン 美品【お歳暮】』はヤフオクでから04月11日 09時 50分に出品され04月11日 09時 50分に終了予定です。即決価格は9,542円に設定されています。現在113件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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❏ 状態 ❏



汚れや破れは見当たらず、使用感もほとんどありません。生地の状態も大変良好で全体的にキレイな状態です。





❏ サイズ ❏



（注）同じ表記サイズでも、生産国や型番によってサイズ感は異なります。必ず実寸にて確認ください。



【表記】表記なし ※日本のメンズサイズ換算でL程度です。



【実寸】着丈６５cm 身幅６０cm 肩幅５０cm 袖丈５９cm







❏ 素材 ❏



ナイロン：８５％ ポリウレタン：１５％ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ラコステ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ラコステ 正規品 ブルゾン スイングトップ チェック柄 ブラウン 美品