『adidas ADIZERO BOSTON 12 M 77-MS2411-179【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月26日 02時 00分に出品され04月26日 02時 00分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在781件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●ブランド名：adidas



●購入先：リサイクルショップにて購入しました。



●商品名：adidas ADIZERO BOSTON 12 M



●型番：IG3319



●サイズ(タグ表記) :26.5cm





●状態：試着程度の美品です。

(※あくまで個人保管のお品ですので、神経質な方はご遠慮下さい。)



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#スニーカー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26.5cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ adidas

ADIZERO

BOSTON

12

M

77-MS2411-179