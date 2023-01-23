『パステル画 画家の絵【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 20時 03分に出品され03月18日 20時 03分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在468件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 熊本地震チャリティーで、北九州市で買った物です。

色紙に描かれています。陽に当たる所にかけていませんので色褪せも無く綺麗な状態かと思います。

購入価格20000円

家族が絵に興味がありませんので出品します。（引っ越し等のため）

縦37㌢ 横33㌢

購入を検討されている方はコメント下さい。

よろしくお願いします。

ご覧いただきありがとうございます。

#画家パステル画 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>絵画 商品の状態: 目立った傷や汚れなし