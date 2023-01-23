『○★新品 未使用 HUNTING WORLD バチュークロス 定番ブリーフケース【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 20時 15分に出品され04月15日 20時 15分に終了予定です。即決価格は25,500円に設定されています。現在173件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HUNTING WORLD ハンティング ワールド

バチュークロス ビジネスバッグ ブリーフケース

■商品詳細

定番のバチュー・クロスを使用したシンプルデザインで人気のスマートなブリーフケース。外側にデザインされたポケットだけでなく、内部ポケットの数も多く、最も使いやすいジャストなサイズ感。

■COLOR 色

ネイビー系

■SIZE サイズ

41cm × 30cm × 8cm

※素人採寸の為、HP記載と差異がある場合がございます。

【 ご不明点等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。 】

■その他

定価：126,500円

正規取扱店舗にて購入。本体のみ。

新品、未使用品ですが、デリケート素材の為、

輸送中の傷み、初期傷、シワ、へこみ等がある場合がございます。

商品の状態を極度に気になされる方はご遠慮下さい。

以上にご理解を頂ける方のみ、お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ハンティングワールド

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ○★新品

未使用

HUNTING

WORLD

バチュークロス

定番ブリーフケース