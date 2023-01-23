『カメマンネン ボストン べっ甲柄 チタン製 眼鏡 KameManNen【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 06時 28分に出品され04月24日 06時 28分に終了予定です。即決価格は12,790円に設定されています。現在193件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 □基本情報

型番: 74





□ブランド紹介

メガネづくりにおいて最も大切にしていることは、創業者・木村菊次郎の「丈夫で末永く愛用できるメガネを作りたい」という強い意志です。

そのため、カメマンネンのメガネには、非常に手間のかかる生産工程と技術が数多く使われています。

妥協を許さず、今できる最高のクオリティを追求すること。

それこそがカメマンネンというブランドのアイデンティティであると考えています。



シンプルで無駄のない美しさ。

置いたときに「かたまり」として一体感のある佇まい。

カメマンネンのメガネは、プロダクトとしての美しさを極限まで追求するために、パーツ同士のクリアランスからメッキの厚さに至るまで、コンマ数ミリの差に徹底的にこだわって作られています。

流行に左右されない普遍的な美しさは世界中の人々の心をつかみ、2013年にはメガネ界のアカデミー賞と言われるシルモドールにもノミネートされました。



□フレームの詳細



生産国: 日本製

フレームの形: ボストン



テンプル(つる)の素材: チタン(チタニウム)

フロントの素材: チタン(チタニウム)

テンプル(つる)の色: 金色(ゴールド

フロントの色: べっこう色(鼈甲,べっ甲,ブラウン)



ノーズパッド(鼻あて): メーカー純正





□レンズの詳細

レンズの度: 度あり(+9000円でUVカット機能付きの度なしレンズに交換可)



□付属品

ケース: 純正付属

眼鏡拭き: 新品付属





□表記サイズ

48□22-145



□サイズ

レンズ幅: 4.7cm

ブリッジ幅: 2.1cm

レンズ高さ: 4cm

フレーム高さ: 4.1cm

フレーム幅: 14cm

テンプル長さ: 14.5cm

重さ: 17g



素人採寸です

多少の誤差はご容赦ください





□状態

鼻パッドが少し経年劣化あり。

耳あて内側にややスレあり。





□発送と購入

即購入OKです

非喫煙・ペット無しです

発送時はプチプチに包んだ上でメガネケースに入れ、水よけの袋に包んで発送いたします







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□管理番号

mdy-296





□タグ

眼鏡

めがね

サングラス

Glasses

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アイウェア

伊達メガネ

伊達めがね

伊達眼鏡

クリアサングラス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ビージェイクラシックコレクション

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ カメマンネン

ボストン

べっ甲柄

チタン製

眼鏡



KameManNen