『【最高級】HUNTING WORLD バチュークロス トート バッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 07時 10分に出品され04月15日 07時 10分に終了予定です。即決価格は11,800円に設定されています。現在484件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■匿名配送、できる限り即日発送し、丁寧な取引を心がけます。プロフィール欄もご確認下さい。



■ブランド名

└ HUNTING WORLD



◾️商品

└バチュークロス トート バッグ



※カード 収納袋付き



■カラー

└ピンク



■状態

目立った汚れはないですが、細かいスレキズあります。

（写真でご確認ください）



■素材

└本革 バチュークロス



■サイズ

縦 約 11cm

横 約 34cm

高さ 約 29cm

持ち手一周

└約 48cm



※素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



■他バッグをお探しの方



#KOUMEISELECTのバッグ





■購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。





■色やイメージが写真と多少異なる部分もありますのでご了承下さい。

最後に、あくまで購入の際は中古品となりますのでご理解戴きました上でご検討下さい。



■発送、包装に関して

当方、素人です。

出来る限り丁寧な梱包を心がけますが、基本的には可能な限り小さく折りたたみ、簡易包装での発送となります事を予めご了承下さいませ。





■管理番号



カラー···ピンク



素材···本革



特徴···マチあり



特徴···マチあり,縦長 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ハンティングワールド

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【最高級】HUNTING

WORLD

バチュークロス

トート

バッグ