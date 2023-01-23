『【みりさん専用】【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 21時 14分に出品され03月19日 21時 14分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在954件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★必ず商品説明文を良く読んで

理解した上でのご購入の方

よろしくお願い致します。



『ブランド』

SEASTYLE RACING

(シースタイル レーシング)



『車種』

HONDA スーパーDio(AF18/25/27/28)

DJ-1RR(AF19)/Gダッシュ



『チャンバー』

レーシングチャンバー

サイレンサー固定式

ボアアップ車対応



『カラー』

耐熱クリア塗装仕上げ



『販売価格』

価格は15,000円になります。

送料は着払いになります！



『商品詳細』

この商品はSEASTYLE RACING製になります。

SEASTYLE RACING製のチャンバー(マフラー)は

全て日本国で製作しております。

Made in Japanです。



『購入後』

購入後の取り消しは致しませんので

間違えのない様ご注意ください。



保管の際の、コキズ、

汚れ等がある場合がありますので

神経質な方の購入はお控え下さい。



購入後は24時間以内にご連絡お願い致します。

お支払いは24時間以内でお願い致します。

もし遅れる場合は必ずご連絡下さい。

お互いに気持ち良いお取引きをしたいので

宜しくお願い致します。

発送はゆうパックの着払いになります。

それ以外の発送は致しません。



ご覧いただきありがとう御座います。

ご理解いただけた方のみ

宜しくお願い致します。



排気量···50cc以下

用品の種類···チャンバー

対応車種メーカー···ホンダ



種類···チャンバー



その他メーカー···ホンダ 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>バイク>>>パーツ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ホンダ

カテゴリ 車・バイク・自転車

バイク

パーツ タグ 【みりさん専用】