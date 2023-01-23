『LOUIS VUITTON ルイヴィトン ジュヌフィーユ ショルダーバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 04時 33分に出品され03月08日 04時 33分に終了予定です。即決価格は12,545円に設定されています。現在612件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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○アイテム

LOUIS VUITTON

ルイヴィトン

ジュヌフィーユ

ショルダーバッグ

ポシェット

ミニバッグ

モノグラム



※大手質店で真贋鑑定済みの正規品です。



○サイズ

タテ19cm

ヨコ25cm

マチ5.5cm

ショルダー128cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。





○状態

全体的に使用感あります。

内ポケットなどに関しては劣化、剥がれありますが

ベタ付きなどはほとんど無いので使用可能です。

お写真でご確認お願い致します！



○カラー

茶 ブラウン brown



○素材

レザー

PVC



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



⚠︎お花や小物、装飾品等は付属致しません。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ LOUIS

VUITTON

ルイヴィトン ジュヌフィーユ ショルダーバッグ