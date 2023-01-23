『LOUIS VUITTON ルイヴィトン ジュヌフィーユ ショルダーバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 04時 33分に出品され03月08日 04時 33分に終了予定です。即決価格は12,545円に設定されています。現在612件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|ルイヴィトン
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¥ 31280
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¥ 13050
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¥ 14600
CHANEL ココカバス GM 黒 レザー ショルダーバッグ
¥ 112000
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¥ 7644
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¥ 7644
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¥ 7566
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¥ 10920
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落札価格12545円
612 入札履歴
終了
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