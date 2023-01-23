『【新品】【未使用】Galaxy Buds Pro3 シルバー サムスン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 05時 13分に出品され03月13日 05時 13分に終了予定です。即決価格は13,260円に設定されています。現在909件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Galaxy Buds3 Pro シルバー 未開封



●状態：

新品、未使用品になります。汚れ、ほつれなどはありません。



●その他、注意事項：

自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。



イメージ違い、サイズ違い等のキャンセル、返品はご遠慮ください



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