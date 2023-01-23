『【新品未開封】ダイニチ Dainichi 加湿器 HD-RXC900B-W【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月17日 16時 26分に出品され05月17日 16時 26分に終了予定です。即決価格は14,690円に設定されています。現在162件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品詳細】

ブランド：ダイニチ(Dainichi)

商品種別：家全体用加湿器

商品名：【特価商品】ダイニチ(Dainichi) 加湿器 ハイブリッド式(木造和室14.5畳まで/プレハブ洋室24畳まで) RXCタイプ サンドホワイト HD-RXC900B-W

製造元：ダイニチ(Dainichi)

商品番号：HD-RXC900B-W

発売日：2023年08月23日

商品内容：適用床面積:24畳まで

色：サンドホワイト

【商品概要】

原産国:日本、本体寸法:幅375x奥行210x高さ375mm、重量:約5.1kg、電源コード長さ:1.8m、電源:単相100V(50/60Hz)、最大消費電力(50/60Hz):標準=470/470W、静音・おやすみ快適=283/283W、eco=18/20W、のど・肌加湿=470/470W、ターボ-=500/500W

適用床面積:〔木造和室〕14.5畳(24m2)、〔プレハブ洋室〕24畳(40m2) / タンク容量:6.3L / 最大加湿量:標準=860ml/h 、静音・おやすみ快適=600ml/h、eco=460ml/h、のど・肌加湿=860ml/h /、ターボ-=960ml/h / 連続加湿時間:標準=7.3h、静音・おやすみ快適=10.5h、eco=13.7h、のど・肌加湿=7.3h ※加湿量は室温20度、湿度30%の場合

【お手入れカンタン】カンタン取替えトレイカバーは、1シーズンをめやすに交換するだけ。(1シーズンに満たなくても汚れや水アカが気になる場合は交換をおすすめします。)抗菌フラットトレイは、抗菌加工を施し、トレイ内の雑菌の繁殖を抑えます。仕切りの突起がないのでお掃除がしやすいです。クリアタンクは、Ag+抗菌アタッチメントEX付き。給水口が広いので、お手入れがラクに行なえます。お手入れサインは、お手入れのタイミングをランプでお知らせします。

【省エネ】湿度に応じて運転方式を切り換えるハイブリッド式のよさと、エコモータを組み合わせて電気代を抑えます。エコモーターはサイクル制御により、設定湿度と現在湿度に合わせて、送風量をきめ細かくコントロール。最適な静かさと電力により省エネ運転を可能にします。

【持ち運びカンタン＆コンパクト】本体に「カンタン持ち運びハンドル」が付いているので、お部屋の移動もラクラクです。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用