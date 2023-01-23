『ベンタ加湿器気化式オリジナルLW45ホワイト VENTA【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 18時 56分に出品され03月24日 18時 56分に終了予定です。即決価格は12,700円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■商品概要

ベンタ 加湿器

オリジナル55㎡ホワイト

Amazon参考価格54,999円

（コンフォートプラスではありません）



■状態

中古品・箱なし・保証書等なし

2024年1月〜3月頃まで、店舗（美容系サロン）にて使用しました。

高い加湿力、メンテナンスのしやすさ、電気使用量の少なさなどが優れた商品で、店舗や広いお部屋の加湿におすすめです。

使用期間も短く状態はかなりきれいな方かと思います。目立った汚れなどありませんが、ディスクローラーの羽に数カ所擦れ（バリ？）のようなものがあります。また1箇所、羽の歪みがあります。写真でご確認ください。恐らく購入時からのもので、使用には問題ありませんが、あくまで中古品の為、ご理解いただける方のみご購入ください。

ディスクローラーは水洗い済みです。全体的にできる範囲で拭いてお送りしますが、変色や傷など避けるため、強い洗剤やブラシでの清掃、分解しての洗浄などは行いませんのでご理解ください。

内部タンク（水とハイジェン液・逆性洗剤を入れる部分）に多少のザラつきあります。恐らくハイジェン液によるもので、使用後は間もなくこうなり、使用に問題ありません。



■付属・添付・同梱品

・2024年2月に開栓済みのハイジェン液（使用期限：開栓後12ヶ月、とありますが多分問題なく使えます。市販の逆性洗剤も使えると思います）

・ベンタクリーナー（未使用）

・クイックスタートガイド

・安全に関する注意事項

（保証書や領収書等は付属しません）

以上のほかはありません。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ベンタ