『ベンタ加湿器気化式オリジナルLW45ホワイト VENTA【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 18時 56分に出品され03月24日 18時 56分に終了予定です。即決価格は12,700円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ベンタ
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落札価格12700円
918 入札履歴
終了
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