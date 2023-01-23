『レアル・マドリード adidasナイロンジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 13時 17分に出品され03月11日 13時 17分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在776件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 レアル・マドリード アンセムトラックトップ 24/25



adidas アディダス レアルマドリード トラックジャケット



adidas Real Madrid Lifestyle OG Track Top "Charcoal/Dark Gray"アディダス レアルマドリード ライフスタイル OG トラックトップ "チャコール/ダークグレー"



サイズ XL

タグ付き



ご覧いただきありがとうございます。

私自身身長177センチで程よくオーバーでしたが、上半身がゴツくもう少し大きめがいいと感じた為、出品いたします。

室内で1度試着した程度になります。

すり替え防止の為、返品はお断りしております。



ご検討よろしくお願いいたします。



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ラ・リーガ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ レアル・マドリード

adidasナイロンジャケット