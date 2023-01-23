『VANS Authentic VN0YS7FNM Acid Dnim【2024年最新】 』はヤフオクでから04月22日 02時 57分に出品され04月22日 02時 57分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在267件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】

ヴァンズ オーセンティック アッシド デニム

VANS AUTHENTIC(G.CST)



【型番】

VN0YS7FNM



【カラー】

アッシドデニム/ブラック/ホワイト

Blk/Wht



【サイズ】

US 9(27.0cm)



【コンディション】

未使用



【箱の有無】

箱付き



【付属】

白紐







あくまでも中古ですので、古着に不慣れな方や完璧な商品を求める方、神経質な方は、ご遠慮ください。



シミ、ダメージの確認はしているのですが見落としている場合がありますがご了承下さい。



メインカラー···ホワイト、ブラック

スニーカー型···ローカット(Low)

シーン···スケートボード(スケボー)



モデル名···オーセンティック

モデル名···オーセンティック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27cm ブランド: バンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ VANS





Authentic



VN0YS7FNM





Acid

Dnim