『CELINE セリーヌ ショルダーバッグ Celine Macadam Bag【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 12時 57分に出品され03月27日 12時 57分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在779件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

CELINE セリーヌ

ショルダーバッグ 斜め掛け ポシェット レザー 肩掛け バック 白マカダム ホワイトマカダム 総柄 希少 レア ミニショルダーバッグ トリオンフ ベージュ クロスボディ vintage ビンテージ OLD オールドセリーヌ ブラゾン金具 ブラゾン ゴールド金具 刻印ロゴ エンボスロゴ 茶色 ポシェット

ブラウン



○サイズ(相当）

縦 17cm

横 21cm

マチ 5cm

ショルダー 112~125.5cm (斜め掛け可能、5段階調節)



平置き実寸。

着画はお断りいたします。

※素人採寸の為、数センチの誤差はご了承ください。



スマートフォンは縦に入り、折り財布、ポーチなどもすっぽり入りますので様々なシーンで大活躍します！



○状態

ヴィンテージ品の為、数年の使用に伴う使用感はありますが、内側もベタつきや剥がれなど一切なくサラサラで、致命的な傷や汚れはなくこれからもまだまだご使用頂けます！



※主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。分からないことがありましたら、お気軽にご連絡下さい。





○カラー



ベージュ×ブラウン 茶



○素材

PVC×レザー 本革 カーフレザー



○付属品



※写真に写っているものが全てになります。





〇購入元

■鑑定済み・正規品となっております。

真贋査定済みの大手リユース店から購入した正規品になります。





○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



管理番号

No.823



パーティーバッグ種類···ハンドバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ CELINE セリーヌ

ショルダーバッグ

Celine

Macadam

Bag