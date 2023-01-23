『GUCCI グッチ GGキャンバス ショルダーバッグ 斜め掛けショルダー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 13時 17分に出品され03月11日 13時 17分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在624件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ▪️ブランド

グッチ GUCCI



▪️商品

GGキャンバス ショルダーバッグ 斜め掛けショルダー



▪️商品状態

画像通りになります。

中古品ですので使用感、全体に黄ばみ

四角のスレキズ、所々に白い汚れあり

スレキズ、中は多少の汚れあり、金属部分の多少のスレキズ





気になる点があれば購入前にコメントにてお願いします。



▪️シリアルナンバー

あり



▪️付属品

なし



中古品ですのでトラブル防止の為潔癖な方はご遠慮下さい 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ GUCCI

グッチ

GGキャンバス

ショルダーバッグ

斜め掛けショルダー