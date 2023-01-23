『値下 ノートPC HP Pavilion Laptop 15 windows11【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 08時 54分に出品され03月26日 08時 54分に終了予定です。即決価格は15,870円に設定されています。現在963件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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スペック

Windows11 Home

Intel core i5-1035G1

メモリ 16GB

SSD 500GB

Webカメラ付き



15インチの光沢パネルで、色鮮やかな表示に

SSD 500GBに換装し高速かつ容量も多めです！

メモリも16GBに増設している為、普段使用で困ることはなく快適に使用できます！



状態は写真を参考の上ご購入ください。

たまに起動時にバッテリーに関する文章が出ますが、そのまま待っていると動作します。

色も素敵なカラーリングなので、

ビジネスや学校での利用にいかがでしょうか？



OS···Windows11 Home



CPU···Intel Core i5



メモリ···16GB



グラフィックボード種類···非搭載



ストレージ種別···SSD



ストレージ容量···481GB〜512GB 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし