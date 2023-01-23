『LAUREN ローレン ワンピース 6 RALPH LAUREN ドレープ 赤【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 16時 11分に出品され04月20日 16時 11分に終了予定です。即決価格は9,344円に設定されています。現在533件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 身幅（脇下）約42cm

ウエスト 約34cm

着丈（肩から裾）約100cm

袖丈 (肩から袖先) 約60cm



ファスナー…無し



裏地…有り



ストレッチ…有り



ポケット…無し



着用は1回です。



平置きでの採寸です。素人採寸なので誤差が生じる場合がある事をご了承下さい。



目立つ汚れや破れ、穴はありませんが、あくまで中古ですので 細かい事が気になる方はご遠慮下さい。素人検品ですので見落としが有るかもしれません。ご了承下さい。

USED品にご理解のある方のご購入をお待ちしております。



梱包時の厚みによっては ゆうゆうメルカリ便に変更する場合が有ります。



コンパクトに畳んでの発送なので皺が付く事が有ります。



梱包材はリサイクルです。



着画、返品、返金、取り置きは 申し訳ありませんが お断りしております。



他にも #ローレン #カルバンクライン #ピンキーアンドダイアン #ノーベスパジオ #BCBG #マテリア #ワンピース 等出品しています。



カラー···レッド



柄···無地



シルエット···タイト



#ドレス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ローレンラルフローレン

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ LAUREN

ローレン ワンピース

6

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LAUREN

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