『67▢MOUT RECON TAILOR 3XDRY MA-1 TS1031-3【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 04時 33分に出品され03月18日 04時 33分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在930件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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即購入歓迎！！

メルカリでのみ出品中！

在庫確認不要でご購入下さいませ☆彡

お値下げ・お取り置きはご遠慮下さい(>_<)



MOUT RECON TAILOR マウトリーコンテーラー

3XDRY TYPE MA-1 JACKET



型番:記載なし

生産国:日本製

素材:画像をご確認ください。

サイズ:46

着丈:約66cm

肩幅:約53cm

身幅:約64cm

袖丈:約57cm



(※素人の平置きによる採寸ですので

多少の計測誤差はご了承下さい。)



⚠️⚠️ご購入前に必ずご確認下さい⚠️⚠️



●中古品になります。

特に目立った汚れなどは見受けられず、比較的綺麗な状態だと思われます。

画像1,2枚目が実際の色と近いです。

画像をご確認ください。



●譲渡品の為、詳細は分かりかねます。

購入時期・使用期間等は不明です。

画像をご確認下さい。



●素人による検品ですので

見落としはご了承下さいますようお願い致します。



●お品物は1度は人の手を渡った物になります。

神経質な方・新品状態を望まれる方は

ご購入をお控え下さいませ。

ご理解ある方のご購入をお待ちしておりますm(__)m



●すり替え防止の為、

返品・返金はお受付致しかねますので

気になることはご購入前にご質問下さい。



●ご質問頂いても、

ご返答にお時間を頂戴する場合が

ございますので予めご了承下さい。



●お値下げ・バラ売り等の

コメントにはお答え致しかねます。

場合によっては削除させて頂きます。



●トラブル防止の為、

単品でのお取り引きでお願い致します。

ご理解頂ければ幸いです。



●写真は全て当方で撮影したものになります。



●閲覧環境によっては

色味が異なる場合がございます。



●着用画像は撮影致しません。

また当方のサイズやサイズ感はお答え出来ません。



●発送はヤマト宅急便を予定しております。

(メルカリ便等には対応致しません。)



MOUT RECON TAILOR マウトリーコンテーラー

3XDRY TYPE MA-1 JACKET

チャコールグレー

メンズ

ジャケット

ライトアウター

薄手

ナイロンジャケット

防水防汚

#droman 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マウトリーコンテーラー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 67▢MOUT

RECON

TAILOR

3XDRY

MA-1

TS1031-3