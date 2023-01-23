『車いす用テーブル(面ファスナー止め) 54X48CM【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月15日 01時 55分に出品され04月15日 01時 55分に終了予定です。即決価格は8,397円に設定されています。現在274件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 "画像出典元：「カワムラサイクル」より引用"



【商品名】

車いす用テーブル(面ファスナー止め) 54X48CM



【商品説明】

・内容量:1

・商品サイズ (幅×奥行×高さ) :-



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 50.40 cm

奥行 : 57.00 cm

重量 : 2.36 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。