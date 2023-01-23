『車いす用テーブル(面ファスナー止め) 54X48CM【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月15日 01時 55分に出品され04月15日 01時 55分に終了予定です。即決価格は8,397円に設定されています。現在274件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「カワムラサイクル」より引用"
【商品名】
車いす用テーブル(面ファスナー止め) 54X48CM
【商品説明】
・内容量:1
・商品サイズ (幅×奥行×高さ) :-
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 50.40 cm
奥行 : 57.00 cm
重量 : 2.36 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8397円
274 入札履歴
終了
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